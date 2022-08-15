محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة تفعيل إجراءات ترشيد ترشيد استهلاك الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:25 مساءً - ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، اجتماع موسعًا لمناقشة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ولفيف من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء والقيادات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق " كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي".

واستهل المحافظ الاجتماع بإعلان عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - بضرورة التنفيذ الفعلي لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة والبدء بديوان عام المحافظة وجميع مباني مجالس المدن مشيرًا إلى تحمل كافة القيادات التنفيذية المسئولية عن تنفيذ تلك الاجراءات كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها وكذا الصالات المغطاة التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

وأشار محافظ أسيوط إلى توجيهات رئيس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير النقد الأجنبي لافتًا إلى أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات البترولية جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

كما وجه المحافظ مسئولى شركات المرافق والكهرباء باتخاذ كافة التدابير والاجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ورؤساء القطاعات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الهامة التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين فضلا عن محاربة سرقة التيار الكهربائي بمختلف المراكز والأحياء وتحرير المحاضر للمخالفين حفاظًا على المال العام للدولة.

كما تناول المحافظ – خلال الاجتماع – إجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة مكلفًا رؤساء المراكز والاحياء ومديرى المديريات وشركات المرافق والطرق ببدء العمل في هذه المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة لزيادة الرقعة الخضراء في المدن العمرانية وزراعة جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة والبيئة في اختيار أنواع الأشجار وبخاصة الاشجار المثمرة لمضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وكلف المحافظ القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بالمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحات كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة والتنسيق مع الزراعة والبيئة لاختيار أنواع الأشجار والنباتات المناسبة.