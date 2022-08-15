التعليم العالي: حاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تُنظم معسكرها التدريبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:25 مساءً - استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول قيام حاضنة أعمال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنظيم فعاليات المعسكر التدريبي الأول لرواد الأعمال المقبولين في دورة الاحتضان الأولى.

ومن جانبها، أكدت د.غادة خضري مدير الحاضنة، أن إجمالي أعداد الأفكار التكنولوجية التي قُدمت في دورة الاحتضان الأولى بلغت 40 فكرة تكنولوجية، منها 25 فكرة وصلت إلى مرحلة إجراء المقابلة الأولى، وفي إطار التصفيات وفقًا للمعايير التي وضعتها الحاضنة، والتي يجب أن تتوفر في الأفكار المتقدمة للاحتضان وفرق عملها، فقد تم اختيار 17 فريقًا من بينهم لحضور "إلبوت كامب" المعسكر التدريبي الأول.

وتابعت خضري أن الأفكار المقبولة في دورة الاحتضان الأولى تتضمن مجموعة مختلفة من تطبيقات الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، منها الزراعة، المياه، الرياضة، التعليم، الفضاء، البيئة، وغيرها من التطبيقات المختلفة.

وأضافت مدير الحاضنة أن الحاضنة تُطلق دورة احتضان سنويًّا؛ لتشجيع الشباب من رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم، من خلال توفير الدعم الفني والمادي لهم، من أجل تطوير الأفكار، وتحويلها إلى شركات تكنولوجية ناشئة، وبما يجعلها قادرة على المساهمة في دعم منظومة الاقتصاد الوطني، بداية من توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في الحد من البطالة ومكافحتها، وصولًا إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأوضحت خضري أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن تدريب المتقدمين على المبادئ الأساسية لريادة الاعمال، وأهمية صناعة الأفكار بطريقة إبداعية تُناسب احتياجات سوق العمل، والعمل بشكل أفضل على النموذج التجاري والنموذج الأولي، مع توفير الدعم الفني والمالي، وإدارة الوقت والتحديات، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال.