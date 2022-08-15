خالد فودة: مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، صديق للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الإثنين، للعمل بمبنى مجلس المدينة الجديد، ضمن الجولات التفقدية اليومية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة والتى رافقه خلالها الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى مفوضى ومستشارى المحافظ، وممثلى الشركات المنفذة.

وأثنى المحافظ على سرعة تقدم الأعمال، كما تابع أعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية لمجمع البنوك والمول التجارى والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، مشددا على الاستمرار فى مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال فى مواعيدها المقررة.

وتابع فودة معدلات ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمنى الموحد بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء منه أواخر سبتمبر 2022، موضحا أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذلك تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة.