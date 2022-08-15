الصحة: الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة المركزى بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة والسكان، الانتهاء من 100% من أعمال التطوير بمستشفى الخانكة المركزى بمحافظة القليوبية، موضحا أن مشروع التطوير شمل إنشاء مبانى (الإستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، المسعفين، المشرحة) وتطوير (مبانى الإقامة والعلاج الطبيعى والأسنان).





جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمستشفى، اليوم الإثنين، لتفقد أعمال رفع الكفاءة والتطوير الشامل بكافة أقسامها، حيث رافقه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ووجه وزير الصحة والسكان، بزيادة عدد الأطباء العاملين بمستشفى الخانكة المركزى، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمواكبة مشروع التطوير الشامل ورفع الكفاءة بالمستشفى، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بسرعة توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة بكافة أقسام المستشفى للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، وذلك خلال تفقده مبانى وأقسام المستشفى، للإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام العاملين بالمستشفى وفقا لجداول العمل الخاصة بهم.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلى خلال جولته حول البرنامج الوظيفى للمستشفى، وتبلغ مساحتها 41 ألفا و940 مترا مربعا، بطاقته استيعابية 123 سريرا (7 أسرة رعاية مركزة، 12 سرير رعاية متوسطة، 5 أسرة إفاقة، 22 غسيل كلوى، 14 حضانة، 15 سرير استقبال وطوارئ، 44 سريرا داخليا، 4 أسرة بقسم الولادة)، فضلا عن أقسام متكاملة لـ (المعامل، العلاج الطبيعى، الأشعة).

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير حرص على المرور على مبنى العيادات الخارجية لمتابعة انتظام العمل بها وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين، فضلا عن متابعة نسب الترددات اليومية على العيادات، وبلغت نسب التردد اليومية 790 حالة يوميا.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير حرص على التحدث للمرضى خلال جولته، للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا أن رضاء المنتفعين لهم على رأس أولويات المنظومة الصحية، فضلا عن حرصه على توجيه الشكر لكافة الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى على التزامهم ومجهوداتهم الدائمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

ولفت عبدالغفار إلى أن المستشفى تقدم خدماتها الطبية لما يقرب من مليون مواطن من أهالى محافظة القليوبية والمناطق المجاورة لها، فى تخصصات (الجراحة العامة، الباطنة، الأطفال، جراحة العظام، النساء والتوليد، طب العيون، جراحة المسالك، الغسيل الكلوى، الأمراض الجلدية، الأنف والاذن والحنجرة، الجهاز الهضمى والكبد، صحة المرأة، جراحة الفم والأسنان، الروماتيزم والتأهيل، الأطفال المبتسرين، الفحص الشامل، الرعاية المركزة)