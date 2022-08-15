الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفوز بجائزة اليونسكو جيكجى 2022

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول فوز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجائزة اليونسكو جيكجى لذاكرة العالم لعام 2022 فى دورتها التاسعة؛ تقديرًا لإنجازاتها فى مجال التراث الوثائقى.





وأشار التقرير إلى إجماع لجنة التحكيم الدولية التى أشرفت على اختيار الفائزين بالجائزة على حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة بما قدمته من ملف حول (المكتبات وتقنيات التعلم، والكتب النادرة، ومكتبة المجموعات الخاصة) على الجائزة؛ وذلك تقديرًا لجهودها فى الحفاظ على التراث الوثائقى المصرى والعربى، فضلاً عن دعم الباحثين بمعايير عالية، إضافة إلى التواصل مع مجتمعات ومناطق بأكملها من خلال الأنشطة والمشاريع المختلفة.

وأوضح التقرير أنه سوف يقام حفل توزيع الجوائز بمدينة "تشونغجو" بجمهورية كوريا الجنوبية، فى 2 سبتمبر 2022، فضلاً عن إقامة "مهرجان تشونغجو جيكجى 2022".

ونوه التقرير إلى أن هذه الجائزة تمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التى قدمت مساهمات كبيرة فى حفظ التراث الوثائقى، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكى.

وأضاف التقرير أنه فى إطار اهتمام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بهذه الجائزة تم الإعلان عنها فى مختلف وسائل الإعلام فى فبراير الماضى، كما تم تشكيل لجنة وطنية معنية بهذا البرنامج برئاسة الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا؛ بهدف إعداد قائمة بالجهات التى يمكن أن تتقدم بتسجيل مجموعات توثيقية فى سجل ذاكرة العالم، فضلاً عن عقد ندوات تعريفية بهذا البرنامج، مع تقديم المشورة للجهات التى ترغب فى التقدم لتسجيل مجموعات توثيقية فى سجل ذاكرة العالم.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة أُنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، فضلاً عن ذكرى نقش كتاب "جيكجى" الذى يعد أقدم الكتب التى طُبعت بالحروف المعدنية.