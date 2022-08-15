بوتين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع الكرملين الرسمى، اليوم الإثنين، عن الرئيس الروسى قوله فى البرقية "الرئيس المحترم.. صديقى العزيز، أود أن أعبر عن خالص التعازى فى العواقب المأساوية للحريق الذى وقع فى كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ونشارك أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم، ونأمل بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

يذكر أن العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمال محافظة الجيزة.