وزير القوى العاملة: الرئيس وجه بالتواصل المنتظم مع المواطنين

جدة - نرمين السيد - حرص حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، فى أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتولى حقيبة وزارة القوى العاملة، على المرور على جميع العاملين بمكاتبهم وقام بمصافحتهم، بمختلف قطاعات الوزارة، فضلا عن العمال والفنيين والسائقين بجراج الديوان العام.





وأكد شحاتة للعاملين ضرورة الإخلاص فى العمل، مشيراً إلى أنه يسعى لتطوير العمل داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وبذل مزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى جهد فى العمل لصالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم. وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى وجه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع نشر وتعميق الوعى العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التى تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها مصر على امتداد محافظتها ورقعتها الجغرافية. كما وجه الرئيس بتطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية خصوصا من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارها الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدى.

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