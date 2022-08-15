اليونان تعزى مصر فى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية اليونانية فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "خالص تعازينا لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، فى هذا الوقت العصيب، تقف اليونان فى تضامن كامل مع أصدقائنا المقربين، شعب وحكومة مصر"، بحسب صحيفة كاثمرينى اليونانية.

يذكر أن العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمال محافظة الجيزة.