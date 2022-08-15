أمين البحوث الإسلامية: تلوث البيئة يهدد الجنس البشرى بالزوال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مشكلة تلوث البيئة أصبحت خطرا يهدد الجنس البشرى بالزوال، ويهدد حياة كل الكائنات الحية والنباتات، وهذه المشكلة ما هى إلا ضريبة فادحة نتيجة للتقدم التكنولوجى والصناعى والحضارى للإنسان.





جاء ذلك فى كلمة الدكتور نظير عياد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجمع البحوث الإسلامية لإطلاق مبادرة "مناخنا حياتنا"، اليوم الإثنين، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف عياد أن الله خلق الكون ووضع له القوانين التى تكفل حفظه وتوازنه وأحكم صنع البيئة التى خلقها وأتقن صنعها، كذلك سخر الله، عز وجل، كل ما فى البيئة لخدمة الإنسان، وخلق له النعم الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى، ومع هذا فقد امتدت يد الإنسان لتدمر وتلوث كل شيء فى البيئة، واختل بذلك نظام التوازن البيئى، فأخذت الموارد الطبيعية فى النضوب والاستنزاف، وباتت التربة والهواء والماء والمواد الغذائية ملوثة بأنواع شتى من المواد الكيميائية والسموم، وهو أمر أسهم بدور كبير فى زيادة الأمراض وفساد مكونات البيئة، وانقراض العديد من أنواع الحيوانات والنباتات التى تشاركنا الحياة على سطح الأرض.

وأكد أمين البحوث الإسلامية أن القرآن الكريم تطرق إلى مشكلة تلوث البيئة قبل وقوعها بأكثر من 14 قرنا من الزمان، وأنها ستكون نتيجة لما تصنعه يد الإنسان، موضحا أن القرآن الكريم حذر الإنسان من عواقب الفساد الوخيمة فى الأرض، كما أن الإسلام قد اهتم بأمر الحفاظ على البيئة اهتماما فائقا، بدءا من التعريف الدقيق لها، ومرورًا بمقوماتها والحفاظ عليها، وانتهاء بالغاية الكريمة التى ينشدها الإسلام من أتباعه، وهى حسن الخلافة.