مجلس الوزراء الفلسطينى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس الوزراء الفلسطينى، عن أحر التعازى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى، فى ضحايا حادث حريق كنيسة "أبو سيفين" فى محافظة الجيزة.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء فى كلمة لرئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية فى مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين.

وفى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، فى كلمته خلال الجلسة، أن وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلى على المدارس الفلسطينية فى القدس الشرقية، هما وجهان لعملة واحدة فى استهداف الفلسطينى ومستقبل أجياله، وتأتى فى إطار سياسة التهويد والتهجير، مؤكدا الاستمرار فى الدفاع عن المنهاج الفلسطينى وحق الأبناء فى التعليم.

وأشاد أشتية بصمود المقدسيين، مثمنا موقف أولياء أمور طلاب "الإبراهيمية" الذين يرفضون المنهاج الإسرائيلى المحرف.