وزير التعليم يحسم الجدل بشأن الدور الثانى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما أثير بشأن تصريحات نسبت له عن السماح للطلاب الراسبين بامتحانات الثانوية العامة 2022، بدخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية.





وقال حجازى فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه لم يصدر أى قرار بهذا الشأن، مؤكدا أن هذا الأمر يتعارض مع القانون.

وأضاف حجازى، أن الطلاب الذين لهم الحق فى دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية، هم فقط الذين تعرضوا لظروف قهرية قبل أو أثناء امتحانات الدور الأول، وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية، واتبعوا الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، أما الطلاب الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فى بعض المواد، أو الذين تغيبوا دون عذر فى مادة أو مادتين، فيدخلون امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة فقط.

امتحانات الدور الثانى

وخلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت شائعات تفيد السماح للطلاب الراسبين بامتحانات الثانوية العامة 2022، بدخول امتحانات الدور الثانى بأى عدد من المواد وبالدرجة الفعلية، فى حين أن هذا يتعارض مع المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون على: "لكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".

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جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2022

وتبدأ امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، يوم السبت المقبل الموافق 20 أغسطس الجارى، وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 30 من نفس الشهر.



وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم، فإن أعداد الراسبين بامتحانات الثانوية العامة، الذين لهم دور ثان أو ينتظرون إعادة السنة بمواد الرسوب، بلغ 152 ألفا و29 طالبا وطالبة.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، بنسبة نجاح 75.04%