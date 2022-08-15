محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وتقدم للامتحان 19471 طالبا وطالبة حضر منهم 16964 نجح منهم 13696 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح للدور الثانى لطلبة المنازل 84.57%، وتقدم للامتحان 443 طالبا وطالبة حضر منهم 350 ونجح منهم 296 طالبا وطالبة. وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عبد التواب فى تصريح اليوم الإثنين، إن النسبة العامة للنجاح بلغت فى الدورين "الأول والثانى" 90.55% للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل بلغت 84.7% للدورين الأول والثانى.

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