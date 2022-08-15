أخبار مصرية

القومي للمرأة يواصل فعاليات البرنامج التدريبي للشمول المالي بمحافظة قنا

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:28 مساءً - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" ، وفي إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي ،نظم المجلس عدة فعاليات بمحافظة قنا للتعريف بالمشروع.

حيث نظم المجلس عدة حملات لطرق الأبواب و لقاءات للسيدات المهتمات بالانضمام للمشروع بقري (الخرانقة، القارة، المخزن،حجازة قبلي ،الحمودي)

وقد تضمنت الفعاليات تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ، وأهدافه ، والشمول المالى وأهميته ، وتحفيزهن على المشاركة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا