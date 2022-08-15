وزير قطاع الأعمال: العمل الدؤوب لتحسين إدارة استثمارات الدولة ضرورة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب خلال المرحلة المقبلة، لتحسين إدارة استثمارات الدولة بالشركات المملوكة لها وإنجاز مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة، والتغلب على التحديات التى تواجه الشركات فى سبيل النهوض بأدائها.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال العام، مع قيادات الوزارة ومسؤولى الوحدات والعاملين بها، وذلك فور وصوله إلى مقر ديوان عام الوزارة، فى أعقاب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب الوزيربحسب بيان صادر اليوم الإثنين، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الغالية فى تكليفه بهذا الملف الهام، والدعم الذي توليه لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة.

وحرص الوزير على التعرف على مهام واختصاصات فريق العمل بالوزارة وأبرز الملفات والمشروعات التى يتم تنفيذها، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود فى قطاعات الوزارة؛ لاستكمال خطوات إصلاح وتطوير الشركات التابعة.

كما أكد ضرورة العمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى بالشركات التابعة، وإعداد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ومهاراتهم، وتحسين بيئة العمل.

وتقدم وزير قطاع الأعمال العام بالشكر للوزير السابق هشام توفيق على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا البناء على تلك المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة.