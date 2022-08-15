تسليم 20 منزلا بعد تشطيبها وفرشها بالواحات البحرية (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية تم تقديم سلسلة من المساعدات والدعم لأهالى الواحات البحرية على مدار يومين، والتى شملت تسليم 20 منزلا للمواطنين بعد انتهاء أعمال التشطيب والتجهيز الشامل من أثاث وأجهزة كهربائية وبوتاجاز وسبل المعيشة، لتحسين جودة الحياة لمواطنى الواحات البحرية.

وأشار المحافظ إلى أنه وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية البر والتقوى، تم تسليم 20 كرسى متحركا لذوى الاحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم انطلاقا من حرص المحافظة على دعم مواطنيها وتوفير سبل الراحة لهم وتقديم جميع أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم فى شتى مجالات الحياة.

ولفت راشد إلى استلام وتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن ذلك يتوازى مع ما تقدمه المبادرة الرئاسية من محاور عديدة منها التمكين الاقتصادى، وتقديم كل أوجه الرعاية المتنوعة للبسطاء ومحدودى الدخل بما يساهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والوصول إلى التنمية الشاملة فى كل المجالات الحياتية.

وشملت سلاسل الدعم توزيع 2 طن لحوم بالتعاون مع مديرية الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم مستشفى الواحات البحرية والوحدات الصحية بالمركز بسيارة محملة بالأدوية والمستلزمات الصحية للصرف بالمجان على المرضى.

شارك فى القوافل مركز ومدينة الواحات البحريه ومديرية التضامن الاجتماعى ومديرية الأوقاف مع استمرار تنفيذ المبادرات للتسهيل على مواطنى المحافظة.