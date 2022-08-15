أول نشاط لرضا حجازى على مكتب وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الإثنين، العمل من مقر الوزارة، فى أول أيامه على مكتب الوزير، بعد توليه حقيبة التعليم خلفا للدكتور طارق شوقى.





ووفقا لبيان صحفى، يعقد الوزير، اجتماعا مع قيادات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة مهام عملهم داخل ديوان الوزارة.

ورضا حجازى، ابن محافظة الدقهلية، وولد فى مدينة المنصورة بتاريخ 14-12-1959، وتخرج فى كلية التربية جامعة المنصورة عام 1982، حاصلا على بكالوريوس علوم وتربية شعبة طبيعة وكيمياء.

وبدأ حجازى، حياته المهنية كمعلم لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، واستمر فى هذه المهنة خلال الفترة بين 1982 و1984، ثم أصبح مدرسا لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية بذات المحافظة، خلال الفترة بين 1984 إلى 1993.

وخلال فترة عمله كمعلم، حرص حجازى على استكمال دراساته العليا، فحصل على دبلوم خاص فى التربية تخصص مناهج وصحة نفسية من كلية التربية جامعة المنصورة عام 1987، ثم ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم من ذات الكلية عام 1993، بعدها حصل على درجة الدكتوراه فى مناهج وطرق التدريس عام 1993.

وبعد حصوله على درجة الماجستير، انتقل حجازى للعمل بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى خلال الفترة بين 1994 إلى 2016، وبدأ العمل بالمركز كمدرس مساعد، وتدرج حتى صار أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس، ومن ثم أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز.

وفى عام 2015، انتقل حجازى لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام حتى عام خروجه إلى المعاش 2019، بعدها كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين حتى إعلان اسمه اليوم السبت، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن بين الوظائف التى شغلها حجازى أيضا: نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين عام 2015، نائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 2014، مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان عام 2012، رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات من 2011 إلى 2014، ورئيس وحدة إنتاج المواد التدريبية بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات من 1999 إلى 2006.

كذلك شغل حجازى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو عام 2016، ومنصب رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر عام 2017.