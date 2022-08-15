بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد العذراء بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس احتفالًا بعيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الرسول بالإسماعيلية.





جاء ذلك بمشاركة الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفى للإيبارشية، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والخورى لويس متى، راعى كنيسة القديسة تريزيا المارونية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى مجمع كهنة إيبارشية الإسماعيلية.

وقبل كلمة العظة، رحب الأنبا دانيال بالأب البطريرك، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة الرعوية للإيبارشية، كما أعرب صاحب الغبطة عن فرحته الكبيرة بتواجده وسط شعب الرعية، واحتفاله معهم بعيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

وتحدث بطريرك الأقباط الكاثوليك فى كلمة العظة حول "المسيرة السينودسية"، قائلًا: "إنها لم تقتصر فقط على البناء الذاتى للفرد، وإنما فى مساعدة الآخرين الذين يعيشون حولنا".

تضمن القداس الإلهى أيضًا احتفال غبطته أيضًا، بالنذور الدائمة للأخت ساندرا فكرى، من الراهبات "الفرنسيسكانيات" مرسلات قلب مريم الطاهر، بمشاركة صاحبى النّيافة الأنبا دانيال لطفى، والأنبا دانيال لطفى، وبحضور الأم كلارا كارامانيو، الرئيسة الإقليمية للرهبنة، كما حضر أيضًا أعضاء الرهبنة من الأخوات الراهبات، بالإضافة إلى بعض الإخوة الرهبان.

وقام "كورال صوت السلام" بتلاوة باقة من الترانيم الروحية المتنوعة، وذلك بالتناوب بين أطفال، وشباب الكاتدرائية، وانتهى القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب البطريرك للحاضرين.

وعقب القداس، تم تكريم بعض أبناء الرعية، تقديرًا لإنجازاتهم، ومجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية، ثم التقى بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ببعض الوفود الكنسية، التى عبرت عن سعادتها بزيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية بمصر إلى إيبارشية الإسماعيلية.

وفى سياق آخر، زار صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، يرافقه نيافة الأنبا دانيال لطفى، راهبات قلب يسوع المصريات بالإسماعيلية، وذلك لتفقد أحوال الدير.

وخلال اللقاء، أثنى الأب البطريرك على الخدمات التى تقدمها الأخوات الراهبات، ولاسيما فى خدمة المدارس، معبرًا عن تقديره لجميع المدارس الكاثوليكية، لما تقدمه من دور تربوى، وتعليمى بمصر.

وذكر غبطته بالأخص مدرسة القديس يوسف بالإسماعيلية، لدورها الريادى بالمحافظة، حيث إنها تستقبل الأطفال فى سن صغيرة، وتؤهلهم بطريقة مثالية، حتى تجعلهم مؤهلين للمرحلة الجامعية، وقادرين على مواجهة التحديات المجتمعية.