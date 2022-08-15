محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن - فى بيان - أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 22 ألفا و340 طالبا وطالبة، حضر منهم 20 ألفا و826 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 94.78%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأداء الامتحان 900 طالب وطالبة، حضر منهم 628 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.21%.

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