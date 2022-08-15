وزير التنمية المحلية: «سأبذل أقصى طاقة لتحقيق رضا المواطنين»

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين لذا لا بد من العمل على متابعة نبض الشارع المصرى فى كل المحافظات من ناحية، وتحقيق المصلحة العامة من ناحية أخرى لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية رسمياً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

البناء على الإنجازات

وأوضح "هشام آمنة" أنه سيعمل على البناء على ما تحقق من إنجازات، مضيفاً: "أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذى يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية على دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء".

وأضاف أنه سيعمل مع الوزراء بالحكومة والمحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة المشروعات القومية وتكليفات رئيس الجمهورية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، والبناء على ما تم إنجازه فى الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتعظيم الإيجابيات وتحقيق رؤية الحكومة ورؤية مصر 2030 فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنفذها القيادة السياسية لكافة المحافظات.

وتقدم هشام آمنة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ثقته الغالية باختياره وزيراً للتنمية المحلية والتى تمثل مسئولية كبيرة وشرف عظيم لخدمة الوطن، وقال: "سأبذل خلال الفترة المقبلة أقصى طاقة فى العمل، لتطوير منظومة العمل بالمحليات وإحداث نقلة نوعية بها لتحقيق رضا المواطن".

تقديم أفضل خدمة للمواطن

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيعمل أيضاً على التواصل والتنسيق الجيد مع المجالس النيابية بما يحقق التكامل والتجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى فى كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى.

وأكد هشام آمنة أنه سيستكمل البناء على ما تحقق من إنجازات مهمة فى ملفات التعاون الدولى بين الوزارة وبعض شركاء التنمية الدوليين فى مصر خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى وغيرها من البرامج والمشروعات مع برنامج الأغذية العالمى والاتحاد الأوروبى وبعض الجهات الدولية الأخرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يستهدف أيضاً المتابعة المستمرة لبرامج عمل الوزارة الرئيسية فيما يخص مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والخدمات البيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضارى، وملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحقيق دخل شهرى ثابت للأسر.

نقلة فى مستوى النظافة

وقال هشام آمنة أنه سيتم العمل على تحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة فى تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة الجديدة بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع للانتهاء من المشروعات وفقاً للخطط الزمنية التى تم وضعها بالإضافة إلى متابعة استعدادات الوزارة ومحافظة جنوب سيناء لاستضافة مؤتمر المناخ فى شهر نوفمبر القادم.

ووجه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والأماكن العامة وبدء التنسيق لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالطرق والمحاور الرئيسية وتوفير قطع أراضى لإقامة حدائق عامة ومركزية.

متابعة مستمرة لإزالة المخالفات

وطلب الوزير تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول موقف تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت من السبت القادم 13 أغسطس، وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، وذلك على 3 مراحل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

شعراوى رجل دولة من الطراز الأول

وأشاد بالدور الذى قام به "محمود شعراوى" وزير التنمية المحلية السابق، مؤكداً أنه من الوزراء الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه وأعطى كل ما لديهم لخدمة الوطن والمواطن والوزارة خلال توليه المسئولية مضيفا: "شعراوى كان رجل دولة من الطراز الأول واستفدت من خبراته ومساعداته ودعمه المستمر خلال وجودى فى منصب محافظ البحيرة".

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لمحمود شعراوى، مؤكدا أنه كان أحد تلاميذه، وتشرف العمل خلال 4 سنوات معه، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا معه "وتمنى له التوفيق والنجاح فى الفترة القادمة فى مهام عمله".

وطالب هشام آمنة قيادات الوزارة وجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات ببذل كل الجهد والتفانى فى العمل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مؤكداً على ثقته فى نجاح الوزارة فى ظل تعاون كافة القيادات وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم التنمية فى المحافظات، متابعا: "عايزين نكون عند حسن ظن المواطن والقيادة السياسية وسنسعى جاهدين للحصول على رضا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه".

زيادة برامج التأهيل

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيعطى أولوية خلال الفترة الحالية لزيادة برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبعض الجهات التدريبية الأخرى بالدولة للارتقاء بقدرات العاملين وتطويرها مع التركيز على العناصر الشابة المتميزة لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية فى كل موقع بالمحليات وإيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة لحل المشكلات والتحديات.