العاهل السعودى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - بعث العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمالى محافظة الجيزة.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن برقية العاهل السعودى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن أحر التعازى وصادق المواساة، لنرجو للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أى سوء أو مكروه".

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