وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون المشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم (صور)

جدة - نرمين السيد - وقدم رئيس الأكاديمية العربية التهنئة لدكتور أشرف صبحى على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه لاستكمال ملف الإنجازات فى ملف الشباب والرياضة، مشيرا أن ما تحقق من نجاحات وإنجازات لم يكن يتحقق إلا فى وجود قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى من بطولات وميداليات تحققت فى مختلف الأحداث والفعاليات الدولية.

تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مختلف المجالات بما يخدم الشباب المصرى.



وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى ان الدولة تولى اهتماما كبيرا بملف الشباب والرياضة وتفتح ذراعيها لكل الشباب، وتحرص على تأهيله وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل، فالدولة تقدم برامج كثيرة سواء فى ريادة الأعمال ومشروعات تطوير القطاع الخاص وتفتح مجالات كثيرة امام الشباب، والتى تنعكس بدورها على الاقتصاد بصورة إيجابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن النجاح الذى تشهده الأكاديمية يمثل نموذجا رياديا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكل الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها فى تبنى أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية، مشيدا بما تقدمه الأكاديمية من تعليم فيه تنوع كبير يتناسب مع كل ما هو جديد وحديث.



وأهدى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، درعا تذكاريا، تكريما للدكتور أشرف صبحى على جهوده فى خدمة ملف الشباب والرياضة.