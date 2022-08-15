نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع، اصبح استخدام هذه الخدمات يتم بكل سهولة وفي خطوات بسيطة، ومن ضمن المنصات الأساسية التي تقوم بتوفير خدمات إلكترونية بوابة مصر الرقمية،المتوفر عليها الكثير من الخدمات، ومن ضمن الخدمات الأساسية التي تشغل بال الجميع ويقوم بالبحث عنها حاليا خدمة تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

اصبح متاح حاليا تحويل البطاقة التموينية واستخدامها في محافظة اخري غير المحافظة المسجلة علي البطاقة، خدمة جديدة أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية ويتم تحويل البطاقة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة والدخول علي منصة مصر الرقمية، أو بوسيلة اخري وهي زيارة احد مكاتب التموين المنتشرة ويعود السبب في تغيير البطاقة التموينية لعدة أسباب منها تغيير محل الإقامة أو العمل أو لدواعي السفر.

خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخري

يتم نقل بطاقة التموين من محافظة لأخري بعدة طرق

الطريقة الأولي : نقل البطاقة يدويا

وذلك بالذهاب إلي المكتب التمويني التابع لمقر سكن المواطن، ويرفق معه المستندات المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي – صورة من بطاقة التموين الحالية للمواطن.

الطريقة الثانية : تحويل البطاقة إلكترونيا

يتم تحويل البطاقة من محافظة لأخري إلكترونيا بعدة خطوات هي :

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية علي شبكة الإنترنت.

الضغط علي أيقونة التموين والنقر علي تسجيل الدخول بالحساب الذي تم إنشاؤه من قبل المواطن علي البوابة.

النقر بعد ذلك علي أيقونة نقل من محافظة لاخري.

يتم النقر علي خانة الشروط والأحكام الظاهرة علي المنصة.

النقر علي التالي للانتقال إلى صفحة المحافظات واختيار المحافظة الجديدة التي يرغبها المواطن، مع اختيار الإدارة و ومكتب التموين التابع للمحافظة الجديدة.

الانتقال إلى بيانات مكتب التموين وتحديد البدال التمويني الذي سوف يتم الصرف من عنده لكل المقررات التموينية.

يتم بعد ذلك النقر علي كلمة “التالي”.

يتم تأكيد الطلب بنجاح من خلال ظهور رسالة إلكترونية أمام المواطن.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

عند التقدم لمكتب التموين لتغير البطاقة من محافظة لأخري، لابد للمواطن من تغيير مقر إقامته للمحافظة الجديدة التي يرغب في نقل البطاقة التموينية إليها.

وبهذا نكون قد قمنا معكم بعرض شروط تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى وطرق التحويل والتي أعلنت عنها وزارة التموين 2022.