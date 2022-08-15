رئيس محكمة النقض يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - وقال ولى العهد :" تلقيت نبأ اندلاع حريق فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازى وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أى سوء أو مكروه".

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كل التعازى والمواساة لأسر ضحايا ومصابى حادث كنيسة الجيزة مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمجرد علمه بالحادث الأليم، وجه الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والفورية لدعم أسر الضحايا وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحركت بكل أجهزتها فور وقوع حادث كنيسة الجيزة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أرسلت قوات الحماية المدنية التى بذلت جهدا كبيرا وملحمة فى إيقاف الحريق قبل أن يتفاقم، لأن الكنيسة تقع فى منطقة شعبية مكتظة بالسكان، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من رجال الحماية المدنية فى الحادث. وأضاف مدبولى، أن وزارة الصحة تحركت فورا، لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات كى يتلقوا كل الرعاية اللازمة، مضيفا: "تحركنا فورا مع وزير الصحة وزيرة التضامن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة إلى موقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق، وفريق النيابة العامة تواجد فورا فى موقع الحادث للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية". وتابع: "قابلت الأساقفة المعنيين بإدارة الكنيسة ووجهت لهم واجب العزاء، وكلفنى الرئيس السيسى بتوجيه خالص العزاء لأهالى الضحايا والمصابين، وقررنا صرف التعويضات الفورية لكل الضحايا والمصابين، إضافة إلى تقدم أوجه الرعاية والمتابعة لأسر الضحايا والمصابين". ولفت إلى أن المصابين يتلقون أفضل رعاية طبية، مشيرا إلى أنه يقدم كل التعازى لأسر الضحايا والمصابين ويتأكد أنهم يتلقون أفضل رعاية طبية، مضيفا: "لن نتركهم حتى يحصلوا على أفضل رعاية ممكنة".

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