الخارجية الصومالية تعزى مصر فى ضحايا كنيسة أبوسيفين

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الصومالية عن خالص التعازى وصادق المواساة إلى مصر، جراء حادث الحريق الأليم الذى وقع أمس الأحد فى كنيسة أبوسيفين، بالمنيرة محافظة الجيزة.





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