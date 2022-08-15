«البيئة» و«الشباب» تطلقان نسخة جديدة من نموذج محاكاة COP27

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية تنمية وطن، عن فتح باب التسجيل لنسخة جديدة من نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ، وذلك فى إطار برنامج "نحو الجمهورية الجديدة".





كما يتم تنفيذ نموذج المحاكاة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الأسكندرية ومؤسسة مناخ أرضنا. علما بأنه يتم غلق باب التسجيل اليوم 15 أغسطس، ويبدأ المقبولين فى المرحله الأولى بالتدريب الإفتراضى حتى نهاية سبتمبر وسيتم عمل تقييم "قبلى وبعدى" لكل المشاركين فى جلسات التوعية باتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس أونلاين، وبناءً على ترتيب المشاركين فى نتيجة التقييم تتم بعد ذلك المشاركة فى المرحلة الثانية. ويمكن التسجيل من هنا.

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