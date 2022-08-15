الصحة: تقديم 12 مليون خدمة تثقيف ودعم لـ7 ملايين شاب منذ 2018

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم والمشورة لـ 7 ملايين و141 ألفا من خلال عيادات صديقة للشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، منذ بدء البرنامج فى يناير 2018.





وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد العيادات المقدمة لخدمات الشباب والمراهقين إلى 2048 عيادة موزعين بمنشأت الرعاية الصحية الاولية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن إجمالى الخدمات التى تم تقديمها لهؤلاء الشباب بلغت 12 مليون و346 ألفا و922 خدمة تنوعت بين التثقيف الصحى والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع السلوك الصحى السليم وكيفية مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض الفم والأسنان والتغذية السليمة.

وأشار عبدالرازق إلى أن الخدمات التى تم تقديمها، منهم 7 ملايين و605 ألف و876 خدمات مشورة وتوعية وتثقيف صحى، بالإضافة إلى 4 ملايين و734 ألفا و974 خدمات صحية أولية.

ولفت الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى تأهيل منشآت الرعاية الصحية الأولية للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين.

وأضاف أنه تم تدريب فريق طبى وكذلك مسؤولى الجهاز الإشرافى من مسئولى السن المدرسى بالمديريات والإدارات الصحية على تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى والمشورة للشباب والمراهقين، مشيرا إلى أن جميع الخدمات تقدم بالمجان فى هذة العيادات ويمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 لمعرفه أماكن تواجد العيادات بالمحافظات المختلفة.