وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد العيادات المقدمة لخدمات الشباب والمراهقين إلى 2048 عيادة موزعين بمنشأت الرعاية الصحية الاولية بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن إجمالى الخدمات التى تم تقديمها لهؤلاء الشباب بلغت 12 مليون و346 ألفا و922 خدمة تنوعت بين التثقيف الصحى والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى التشجيع على اتباع السلوك الصحى السليم وكيفية مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة وأمراض الفم والأسنان والتغذية السليمة.
وأشار عبدالرازق إلى أن الخدمات التى تم تقديمها، منهم 7 ملايين و605 ألف و876 خدمات مشورة وتوعية وتثقيف صحى، بالإضافة إلى 4 ملايين و734 ألفا و974 خدمات صحية أولية.
ولفت الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى تأهيل منشآت الرعاية الصحية الأولية للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين.
وأضاف أنه تم تدريب فريق طبى وكذلك مسؤولى الجهاز الإشرافى من مسئولى السن المدرسى بالمديريات والإدارات الصحية على تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى والمشورة للشباب والمراهقين، مشيرا إلى أن جميع الخدمات تقدم بالمجان فى هذة العيادات ويمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 لمعرفه أماكن تواجد العيادات بالمحافظات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: تقديم 12 مليون خدمة تثقيف ودعم لـ7 ملايين شاب منذ 2018 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.