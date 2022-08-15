جامعة القاهرة: استحدثنا 300 برنامج دراسى

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة القاهرة فى فعاليات معرض التعليم العالى الذى نظمته مؤسسة "أخبار اليوم" بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وبمشاركة كبرى الجامعات والمعاهد العليا المصرية، لتوفير كافة المعلومات عن الكليات والمعاهد ونظام الدراسة والتخصصات المتوفرة بها، وذلك فى إطار حرص الجامعة على التعريف بكلياتها وبرامجها المميزة والموافقة لمتطلبات العصر وسوق العمل، طبقا لمعايير جامعات الجيل الرابع.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن معرض التعليم العالى يهدف إلى جذب الطلاب الوافدين والأجانب وإتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية قبل التقدم لمكتب التنسيق للتعرف على الكليات والبرامج والتخصصات المُتاحة بها، وتحديد أى منها تتناسب مع رغباتهم وميولهم الدراسية، ومعرفة كيفية الالتحاق بها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشاركة جامعة القاهرة فى معرض التعليم العالى تضمنت عدة فعاليات، منها تقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للطلاب، وتعريفهم بكلياتها وأبرز البرامج والتخصصات العلمية المُستحدثة المواكبة لسوق العمل المحلى والعالمى، بالإضافة إلى استعراض مرافقها البحثية والخدمية وكيفية الاستفادة منها، مؤكدًا على رؤية الجامعة فى التحول إلى جامعة من الجيل الرابع تعتمد على العلوم متعددة التخصصات، ومواكبة أحدث نُظم التعليم وتطوير منظومة العملية التعليمية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جامعة القاهرة استحدثت وطورت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 300 برنامج دراسى فى عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكترونى المدمج والنظام الأوروبى وفق المعايير العالمية واحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة، من خلال التوسع فى برامج تخصصات وظائف المستقبل ومنها برامج البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من التخصصات الجديدة، إلى جانب استحداث برامج فى التخصصات البينية، وذلك ضمن مبادرة جامعة القاهرة لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية.