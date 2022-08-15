توجيهات الرئاسة باتخاذ إجراءات فورية مع حادث كنيسة «أبو سيفين» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فورى للتعامل مع حادث كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة، الذى وقع أمس أثناء إقامة قداس الأحد، وأدى إلى وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقال الرئيس، فى تصريح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فورى، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم فى بيت من بيوته التى يعبد بها".

وأجرى الرئيس اتصالا هاتفيا مع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدم تعازيه فى ضحايا حادث الكنيسة، وأكد الرئيس خلال الاتصال قيام مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم، كما أصدر الرئيس توجيهاته للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولى عملية ترميم وإصلاح الكنيسة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء موقع الحريق، وزار عددا من المصابين فى مستشفى العجوزة، ووجه بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين، والتى تبلغ مائة ألف جنيه لأسر الضحايا، و20 ألفا للمصابين.

وأعلن المستشار حماده الصاوى، النائب العام بعد انتقاله على رأس فريق من رجال النيابة للتحقيق فى الحادث، أن النيابة العامة ناظرت كافة الجثامين ولم تلاحظ فيها إصابات ظاهرة دالة على أمور أخرى خلاف الوفاة بالاختناق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت أمس بلاغا بحدوث حريق داخل كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين إلى المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة مغادرة اثنين من المصابين للمستشفيات بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكشف فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب فى تكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، الذى يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة حدوث خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد أداء الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى اليمين الدستورية صباح أمس بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، حيث رحب بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح فى مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصرى ويسهم فى تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها.

وشدد الرئيس، على تحلى الوزراء بالتجرد والموضوعية والتفانى وترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل أقصى جهد كمنهج إدارة ثابت لإعلاء مصلحة الوطن فى المقام الأول، وذلك لحجم المسئولية الكبيرة التى يتولونها فى ظل المتغيرات الدولية التى انعكست داخليا على دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل".

كما وجه الرئيس، الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على كافة أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقعا ملموسا.

كما وجه الرئيس بتطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر غير تقليدى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه كذلك بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل كل وزارة، مع نشر وتعميق الوعى العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التى تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية فى إطار التنمية الشاملة التى تشهدها مصر على امتداد محافظاتها ورقعتها الجغرافية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزراء الجدد عازمون على العمل بأقصى طاقاتهم والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، والحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على الإسراع بوتيرة إنجاز مختلف المشروعات القومية وتنفيذ جميع التكليفات الموكلة إليها.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من مقاتلى القوات البحرية، فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كل المستويات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحرى أ.ح. أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالى والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كل المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

ونقل الفريق أول محمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى كلمته، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، مشيدا بالدور الذى يقومون به وتنفيذهم كل المهام التى توكل إليهم على أكمل وجه.

وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلى القوات البحرية تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.