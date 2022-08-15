محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ المشروعات الخاصة بالاستعداد لمؤتمر المناخ

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، مع جميع الجهات والشركات والاستشاريين المشاركين فى تنفيذ المشروعات، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وكذلك ممثلى الجهاز التنفيذي، والإدارات المالية، ومديرى المديريات والإدارات المختصة.
وذكر بيان صادر عن محافظة جنوب سيناء أن ذلك يأتى فى إطار الاجتماعات المستمرة للجهات المختلفة المشاركة فى تنفيذ المشروعات استعدادا لاستضافة شرم الشيخ لمؤتمر تغير المناخ فى نوفمبر المقبل.
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