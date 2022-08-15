الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مؤثرة بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يظل الإحساس بحرارة الطقس شديد الحرارة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة.

وأضافت: "تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة، كما تنشط الرياح علي شمال الصعيد وعلي مسطح البحر الأحمر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج".

حالة الطقس اليوم

ومن جانبها، حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، من الأحوال الجوية غير المستقرة والطقس الحار خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال مداخلة إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذى تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكى على قناة "dmc".

وقالت، إن نسبة الرطوبة فى مختلف محافظات الجمهورية قد تتجاوز 95% خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط فى السواحل الشمالية، وتتجاوز 85% فى القاهرة وهذه النسب هى التى تجعل الأشخاص يشعرون بارتفاع درجات الحرارة، ولهذا يجب على المواطنين تناول المشروبات والسوائل الأيام المقبلة مع الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة مساء حتى الرابعة عصرًا.

طقس اليوم

وشددت كذلك على ضرورة ارتداء حامى للرأس فى حالة الاضطرار للتعرض للشمس خاصةً وأن استمرار ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، متوقعة حدوث شبورة مائية فى الساعات المتأخرة من الليل وحتى سطوع الشمس.

كما حذرت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد من القيادة بسرعة كبيرة على الطرق مع الشبورة، وذلك لأنها سستؤثر على الرؤية، مشددةً فى الوقت نفسه على ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة فى مختلف الأماكن من أجل إشعار الشخص بتخفيض درجات الحرارة فى ظل الدرجات المرتفعة والرطوبة الكبيرة.