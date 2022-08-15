ولى العهد السعودى يبعث برقية عزاء للرئيس السيسى فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسى إثر الحريق الذى اندلع فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.





وقال ولى العهد :" تلقيت نبأ اندلاع حريق فى كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازى وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أى سوء أو مكروه".

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