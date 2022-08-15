تنسيق المرحلة الأولى 2022.. إغلاق باب تسجيل الرغبات فى هذا الموعد

ومن المقرر أن يختتم موقع التنسيق الإلكترونى، مساء اليوم الإثنين، وتحديدا حتى الساعة الـ 7 مساء، تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من الناجحين فى الثانوية العامة 2022.
مواعيد تنسيق المرحلة الأولى 2022
ومن المقرر فى نظام التنسيق الإلكترونى أن النظام يحتفظ بآخر تعديل الرغبات، ويتم تنسيق الطلاب وفقا لذلك وترشيحهم بالكليات.
وكانت المرحلة الأولى للتنسيق طلاب الثانوية العامة 2022، قد انطلقت يوم الخميس الماضى 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بمجموع عدد طلاب يبلغ 117758
تنسيق المرحلة الأولى 2022
وبالنسبة لـ حد أدنى شعبة علمى العلوم: 365 درجة فأكثر "89.02"%، ويبلغ عدد الطلاب الطلاب: 22475
أما شعبة علمى الرياضة، فبلغت 341 درجة فأكثر "83.17%"، ويبلغ عدد الطلاب: 15220
أما شعبة الأدبى، فبلغت 264.5 درجة فأكثر "64.51%"، ويبلغ عدد الطلاب: 80063
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