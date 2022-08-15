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تنسيق المرحلة الأولى 2022.. إغلاق باب تسجيل الرغبات فى هذا الموعد

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محمد عبد المحسن 2022-08-15 00:53 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.

ومن المقرر أن يختتم موقع التنسيق الإلكترونى، مساء اليوم الإثنين، وتحديدا حتى الساعة الـ 7 مساء، تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من الناجحين فى الثانوية العامة 2022.

مواعيد تنسيق المرحلة الأولى 2022

ومن المقرر فى نظام التنسيق الإلكترونى أن النظام يحتفظ بآخر تعديل الرغبات، ويتم تنسيق الطلاب وفقا لذلك وترشيحهم بالكليات.

وكانت المرحلة الأولى للتنسيق طلاب الثانوية العامة 2022، قد انطلقت يوم الخميس الماضى 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بمجموع عدد طلاب يبلغ 117758

تنسيق المرحلة الأولى 2022

وبالنسبة لـ حد أدنى شعبة علمى العلوم: 365 درجة فأكثر "89.02"%، ويبلغ عدد الطلاب الطلاب: 22475

أما شعبة علمى الرياضة، فبلغت 341 درجة فأكثر "83.17%"، ويبلغ عدد الطلاب: 15220

أما شعبة الأدبى، فبلغت 264.5 درجة فأكثر "64.51%"، ويبلغ عدد الطلاب: 80063

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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