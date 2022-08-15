محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروع مشتل زهور «واحة تجلى» بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم مشروع مشتل زهور "واحة تجلى" بمنطقة رأس كيندى بمدينة شرم الشيخ رافقة خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والمهندس أحمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.





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