دار الإفتاء: تلويث مياه الأنهار والترع حرام شرعا

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن تلويث مياه الأنهار والترع فيه مخالفةٌ لهذا الأمر، وامتهانٌ لها أيضًا، والحكم الشرعى فى ذلك هو «الحُرْمَة».

وشددت على أن الاعتداء على الماء بالتَّلويثِ هو اعتداءٌ على حقوق كلِّ الناس؛ لما تقرَّر من أن الناس جميعًا شركاء فيه، ولما فى تلويثها من زيادة تكلفة إصلاح هذا الفساد على الدولة فى إعادة تدوير هذا الماء وتحليته ليكون صالحًا للاستعمال.