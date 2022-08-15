وزير السياحة والآثار يؤكد أهمية الصناعة ودورها فى الاقتصاد القومى للبلاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها ومساعدى الوزير، للتعرف عليهم وعلى مهام عملهم والدور المنوط بهم، ومناقشة أهم ملفات العمل بالقطاعات المختلفة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وأعرب "عيسى" عن عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات فى قطاع السياحة والآثار، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد بذل المزيد من العمل وخاصة مع تضافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من النجاح فى هذا القطاع الحيوى ولا سيما فى ظل ما تذخر به مصر من كنوز طبيعية وتراث حضارى وثقافى فريد مما يضعها فى مكانة سياحية عالمية متميزة.
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