محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال ممشى دهب السياحى

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال ممشى دهب السياحى، موجها بافتتاحه فى الأول من أكتوبر الجارى وفق الخطة التى تشمل تكلفته الإجمالية البالغة 36 مليون جنيه، بطول 3 كم.





وأوضح المحافظ فى تصريح، اليوم الأحد، أنه روعى فى تصميم الهوية البصرية لمدينة دهب، واعتبارات ذوى الهمم.

كما تفقد المحافظ، أعمال إحلال وتجديد مسجد الهدى بتكلفة 12 مليون جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة والذى سيتم افتتاحه فى مارس القادم بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة.

وتفقد فودة مستشفى دهب المركزى، ضمن مشروعات وزارة الصحة المقامة على مساحة 35 ألف متر مربع، والتى تضم 110 أسرة، و5 غرف عمليات، و10 عيادات خارجية، وقسم للولادة، وقسم غسيل كلوى، ومعامل، وأشعة، وقسم البلازما، ومبنى لمعالجة بالأكسجين والتى سيتم الافتتاح التجريبى فى مارس القادم، والنهائى فى يونيو 2023، كما تفقد طريق مبارك تنفيذ جهاز التعمير بتكلفة 46 مليون جنيه، بطول حوالى 3 كم عبارة عن طريق أسفلت بعرض 9 أمتار بكل اتجاه مسار درجات؛ وممشى مشاة يمين الطريق بكل اتجاه.