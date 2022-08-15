انطلاق لجان التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أن لجان التحصين انطلقت على مدار الأسبوع الماضى بكل من وحدة المحاميد البيطرية-إدارة أرمنت، ووحدة النمسا البيطرية -إدارة اسنا، ووحدة الزينية ووحدة المدامود البيطرية -إدارة الزينية و وحدة البغدادى البيطرية-إدارة البياضية وذلك بمشاركة طلاب الفرق النهائيه لكلية الطب البيطرى، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة بمتابعة سير أعمال لجان التحصينات الخاصة بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.





وأضاف أن عملية التحصين تمت باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التحصينات إضافة إلى تنفيذ اعمال التوعية ولقاءات إرشادية بيطرية بلجان التحصين وتم توعية المواطنين ومربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة وحماية الحيوانات من هذه الامراض الوبائية وحفاظا على الثروة الحيوانية، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التى يحصل عليها المربى فى حالة تأمينة على الماشية الخاصة به والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

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