محافظ المنيا: إزالة 100 تعد فى الموجة الـ20 لحماية أملاك الدولة

ذكر بيان للمحافظة، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نفذت أعمال إزالة 100 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة تابعة للموارد المائية والرى بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة بإجمالى مساحة 1230 مترًا مربعًا، موضحًا أن المحافظ وجه رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة.
وكان محافظ المنيا قرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام المساعد وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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