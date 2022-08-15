محافظ المنيا: إزالة 100 تعد فى الموجة الـ20 لحماية أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة"، مشددًا على أن أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه أو التراجع عن استرداد حق الدولة والذى يأتى ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





ذكر بيان للمحافظة، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نفذت أعمال إزالة 100 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة تابعة للموارد المائية والرى بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة بإجمالى مساحة 1230 مترًا مربعًا، موضحًا أن المحافظ وجه رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة. وكان محافظ المنيا قرر تشكيل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام المساعد وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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