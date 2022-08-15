محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الإنشاءات بعدد من الكبارى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين اليوم الأحد، موقع الكوبرى العلوى أعلى مزلقان سخا الذى يقام باتجاهين "اتجاه صعود متجه لمحلة موسى والطريق الدائرى المؤدى لمدينة كفر الشيخ محور صبرى القاضى" و"منحدر نزول اتجاه طريق طنطا كفر الشيخ"، والذى سيخدم منطقة سخا إضافة لاتجاه ثالث لطريق يتم إنشاؤه حاليًا مؤدى إلى مسار العائلة المقدسة والمتجه لرافدى الطريق الدولى "طنطا/ كفر الشيخ" و" المحلة/ كفر الشيخ" بجوار مركز التنمية الشبابية الجديد الجارى إنشأئه، بالإضافة لخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ.





وذكرت محافظة كفر الشيخ فى بيان اليوم، أن المحافظ تفقد موقعى إنشاء الكوبريين على ترعة ميت يزيد الأول بمنطقة المرور والثانى بالقرب من كوبرى ميت علوان ليكون الأول اتجاه خروج من حى القنطرة والقادمين بيلا والحامول والثانى اتجاه دخول لحى القنطرة، مؤكدا أن الهدف من إقامة المحاور والكوبرى هو توفير انسيابية مرورية بكافة الاتجاهات والمناطق إضافة إلى القضاء على الزحام المرورى والتكدس. وأكد المحافظ أنه يجرى العمل لصالح المواطن فى كافة القطاعات الخدمية ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعمير لإقامة كوبريين جديدين الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة لربط شرق بغرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا والطريق الدائرى "محور صبرى القاضى"، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدى إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبرى المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناءه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجارى إنشاؤها بجوار الجامعة ومركز التنمية الشبابية والذى يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة، كما سيتم إقامة كوبرى أخر بمحور سعد زغلول لربط شرق بغرب العاصمة لتنتهى تماما مشكلة الزحام والتكدس ويتم الربط الكامل بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ لخدمة قاطنى الإسكان الجارى إنشاؤه بمنطقة غرب.

س.ع

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