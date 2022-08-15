وزير الأوقاف يبحث خطة تنمية مال الوقف وتعظيم استثماره فى المرحلة الراهنة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع أجراه وزير الأوقاف مع قيادات هيئة الأوقاف. وجرت أعمال الاجتماع بحضور المهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار أسامة الوردانى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة الأوقاف المصرية، ووكلاء الوزارة ومديرى العموم بهيئة الأوقاف المصرية.

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