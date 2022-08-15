الدقهلية.. 75% نسبة التنفيذ لمشروع تطوير المناطق غير المخططة ببلقاس

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم الأحد، إن نسبة تنفيذ مشروع تطوير المناطق غير المخططة بنطاق مركز ومدينة بلقاس بلغت 75%، موجهًا بضرورة دفع العمل بالمشروع للانتهاء من التنفيذ للمشروع بالكامل نهاية أغسطس الجارى وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الأحد مع وفد من الهيئة العربية للتصنيع، وشهد اللقاء بحث الموقف التنفيذى للمشروع. بدوره، قال محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن أعمال التطوير تستهدف الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وتركيب حنفيات حريق وكذا أعمال الرصف والأنترلوك؛ وفقًا للبروتوكول الموقع بين محافظة الدقهلية وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، موضحًا أن التطوير يشمل 3 مناطق فى مدينة بلقاس وهى عزبة جاد وعزبة المريسى وعزبة أبو عطية، ووابور النور.

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