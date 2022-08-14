أخبار مصرية

البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس اللبناني وشيخ الأزهر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 11:28 مساءً - تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفيّة، مساء اليوم، من الرئيس اللبناني ميشال عون، قدم خلالها التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة. معربًا عن خالص المواساة في لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء للمصابين.

 

وتلقى قداسته أيضا، اتصالًا هاتفيًّا، مساء اليوم، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لتقديم التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه في الضحايا، وصادق مواساته لأسرهم وذويهم متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد فضيلته على أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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