الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى يستقبل الطيار محمد منار

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، بالطيار محمد منار وزير الطيران السابق بمكتبه بمقر وزارة الطيران، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وسط أجواء مليئة بالود والتقدير تؤكد أن الوفاء ممتد بين أبناء مصر ورجالها المخلصين من وزراء حاليين وسابقين.





وأعرب الفريق محمد عباس عن خالص شكره وتقديره للطيار محمد منار لما قدمه من جهود كبيرة وتفان وإخلاص فى خدمة قطاع الطيران خلال الفترة الماضية، متمنيا للطيار محمد منار مزيدًا من التوفيق والنجاح فى مسيرته المقبلة. كما قدم الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران الشكر والامتنان للطيار محمد منار على الجهد الكبير الذى بذله والإخلاص طوال فترة عمله معه بالرغم من الظروف الصعبة التى واجهها قطاع الطيران. ومن جانبه قدم الطيار محمد منار التهنئة للفريق محمد عباس لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدنى معربا عن تقديره له لما يتمتع به من قدرات وخبرات كبيرة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى إدارة منظومة الطيران المدنى خلال المرحلة القادمة.

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