بمشاركة 6 أساقفة.. إقامة صلاة جنازة ضحايا حادث كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - أقيمت مساء اليوم الأحد صلوات تجنيز ضحايا حادث الحريق الذى اندلع صباح اليوم فى كنيسة الشهيد أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، التابعة لإيبارشية شمال الجيزة، والبالغ عددهم 41 شخصًا، بينهم أحد كهنة الكنيسة المحترقة وهو القمص عبد المسيح بخيت.





حيث أقيمت الصلاة على المجموعة الأولى من الضحايا فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الوراق، تلاها تجنيز المجموعة الثانية من المنتقلين فى كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة الوراق أيضًا، وذلك بعد أن تم توزيع جثامين المنتقلين لكثرة عددهم على الكنيستين. شارك فى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة، نيافة الأنبا يوحنا أسقف إيبارشية شمال الجيزة، أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا بافلى الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه. وقدم قداسة البابا التعزية فى أبنائه ضحايا الحادث، معربًا عن تمنياته للمصابين بالشفاء، معلنًا أنه يتابع تطورات الوضع أولًا بأول مع الجهات المعنية.

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