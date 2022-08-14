إنجى القاضى: الدولة تحركت سريعًا لتضميد جراح أهالى ضحايا كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت خلال حديثها ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الأحد، إلى أن أجهزة الدولة كافة توجهت لمكان الحادث للمساعدة فى زمن قياسى، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى توجه على الفور عقب نقل المصابين إلى المستشفى، كما وجه بسرعة انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بأهالى الضحايا.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيانها، صباح اليوم، إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، خلال حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، وأشارت الى أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية، كشف عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس، نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان، كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.