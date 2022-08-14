متحدث الكنيسة الأرثوذكسية عن سبب حريق كنيسة المنيرة: نفضل انتظار التقارير الدقيقة...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 10:26 مساءً - قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يتابع بكل دقة وكل التفاصيل الخاصة بحادث حريق كنيسة المنيرة «كنيسة أبو سيفين» في إمبابة، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة 14 آخرين،

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاحد، أن البابا تواضروس الثاني يتابع تطورات الموقف منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أنه يتابع الحادث.

وأشار إلى أن البابا تلقى اتصالًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلًا إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بإعادة ترميم وإعمار الكنيسة، من خلال الهيئة الهندسية.

وعن وقوع الحادث نتيجة للماس الكهربائي، عقب: «الوقت مبكر للحديث بشكل قاطع عن الأسباب، الأمر يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة من الأجهزة الأمنية، للوصول إلى الصورة الدقيقة والصحيحة لسبب الحادث وكل ملابساته».

وتابع: «كلمة الماس الكهربائي تم تداولها بسرعة، لكننا دائمًا نميل إلى احترام عمل كل جهة، كل ما صدر من تقارير بصورة مبدئية تشير إلى انتهاء الأجهزة من عملها، والنيابة العامة بدأت العمل منذ ساعات للوقوف على أسباب الحادث، والكنيسة تفضل انتظار التقارير الدقيقة والنهائية».

واشتعل حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في إمبابة، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص صباح اليوم الأحد، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية