الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدأ ترميم كنيسة أبو سيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 10:26 مساءً - رصد مراسل وكاميرا قناة صدى البلد اللحظات الأولى لبدء أعمال ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 16 آخرون.

وقال هاني النحاس، مراسل صدى البلد، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرسلت معداتها إلى موقع كنيسة أبو سيفين بإمبابة في محافظة الجيزة لإعادة ترميم المبنى المحترق.

وأضاف هاني النحاس خلال تواجده من أمام الكنيسة لنقل الصورة إلى الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن عملية الترميم الحقيقية بدأت بالفعل، ومنذ قليل تم الانتهاء من رفع مخلفات الحريق.

وتابع مراسل صدى البلد، أن أهالي منطقة المنيرة سطروا بطولات خارقة لإنقاذ العالقين داخل الكنيسة المحترقة، ودفع الأهالي بالبطاطين لجب النيران عن المصلين داخل الكنيسة.

وكشف هاني النحاس أن عدم وجود منافذ نجاة في الكنيسة تسبب في ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الاختناق.

وأكد مراسل صدى البلد، استقرار الوضع في محيط موقع كنيسة أبو سيفين بإمبابة في محافظة الجيزة، وبدأ أعمال الترميم بالفعل، مشيرا إلى أن جميع المسؤولين تواجدوا اليوم للتخفيف عن أسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي لهم.