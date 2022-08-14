وزير الري الجديد يكشف موقف الدولة من سد النهضة بعد الملء الثالث

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 10:26 مساءً - كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية الجديد، موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي في ظل الملء الثالث بشكل أحادي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ملف سد النهضة الإثيوبي له أبعاد مختلف، شق سياسي وشق قانوني وثالث فني، وأنا سأكون ملتزما بالإطار الفني والأمور الأخرى تتابعها الدولة.

وتعرضت ولاية نهر النيل بالسودان، لفيضانات مدمرة، نتج عنها تضرر مئات المنازل بشكل كلي حيث غمرتها المياه مخلفة 51 ضحية، حسبما نقلت قناة العربية.



وكانت وزارة الري السودانية، أعلنت في بيان صادر عنها، في أواخر شهر يوليو الماضي، أنها تتوقع أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبية

وذكرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري السودانية، في بيانها، أنها تتوقع أن يشهد إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية ارتفاعًا كبيرًا في النصف الثاني من أغسطس الجاري، مما يؤدي لمضاعفة الإيراد والمناسيب، وذلك نتيجة عبور المياه للممر الأوسط لسد النهضة