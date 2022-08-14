عاجل.. الرئيس التونسى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، عبر الرئيس التونسى عن تعازى الشقيقة تونس حكومة وشعبا للرئيس وللشعب المصرى فى ضحايا حادث كنيسة المنيرة.

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