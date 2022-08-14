مطران المارونية بمصر يعزى البابا تواضروس وأسر شهداء كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - قدم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولى على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم، فى كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة.





ونقل "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" فى بيان نشره مساء اليوم، نص كلمة سيادة المطران شيحان: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر. جاء فيه : "نتقدم بخالص التعازى والمواساة، ورجاء القيامة، لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأسر الشهداء، والمصابين فى الحادث الأليم الذى وقع فى كنسية الشهيد أبو سيفين. طالبين من الرب أن يمنحكم جميعًا تعزيته، ونعمة الرجاء والسكينة.. مرددين قول مار بولس الرسول:" فلى رغبة فى الرحيل لأكون مع المسيح، وهذا هو الأفضل جدا.(رسالة فيليبى 23:1)".

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